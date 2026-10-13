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Царьград

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Пенсии за ноябрь перечислят раньше, но не всем: Кто из пенсионеров получит деньги досрочно

Пенсии за ноябрь перечислят раньше, но не всем: Кто из пенсионеров получит деньги досрочно

В ноябре часть пенсионеров получит пенсии раньше срока. Кого коснётся изменение графика, когда возобновится стандартное перечисление и нужно ли обращаться в Социальный фонд?В начале ноября график выплаты пенсий для части получателей изменится.

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