Русский Колоколъ Скрин ролика Маги с паблика "Мигранты как есть". Краснодарский трэш-блогер отметился новыми похождениями.
"Магу-трудягу" закон простил: теперь трэш-блогер смеется над законом
Комментарии
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Андрей
Да тут к бабке не ходи... Заплатили "кому надо", вот этот humanoid и почувствовал свю неприкосаемость...
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1 час.
Константин Самарин
И что, на весь Краснодар не найдется два-три крепких мужика, чтобы доходчиво растолковать этому блохеру-утырку, что он не прав?
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1 час.
Александр Батт
За такие выходки надо накладывать разорительные штрафы.
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13 мин.
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