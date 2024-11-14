"Магу-трудягу" закон простил: теперь трэш-блогер смеется над законом

Андрей Да тут к бабке не ходи... Заплатили "кому надо", вот этот humanoid и почувствовал свю неприкосаемость...

Константин Самарин И что, на весь Краснодар не найдется два-три крепких мужика, чтобы доходчиво растолковать этому блохеру-утырку, что он не прав?