Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir
    мы сами виноваты, что об нас все вытирают ногиГруппа женщин сов...
  • Александр Батт
    За такие выходки надо накладывать разорительные штрафы."Магу-трудягу" за...
  • ВераВерная
    А Романофф нам в помощь, да?Если это не запре...

"Магу-трудягу" закон простил: теперь трэш-блогер смеется над законом

"Магу-трудягу" закон простил: теперь трэш-блогер смеется над законом

Русский Колоколъ Скрин ролика Маги с паблика "Мигранты как есть". Краснодарский трэш-блогер отметился новыми похождениями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Да тут к бабке не ходи... Заплатили &quot;кому надо&quot;, вот этот humanoid и почувствовал свю неприкосаемость...
Ответить
1 час.
Константин Самарин
И что, на весь Краснодар не найдется два-три крепких мужика, чтобы доходчиво растолковать этому блохеру-утырку, что он не прав?
Ответить
1 час.
Александр Батт
За такие выходки надо накладывать разорительные штрафы.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх