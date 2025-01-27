В РФ начнут отслеживать объем солода для производства пива. Готов протокол последнего заседания Государственной комиссии, профиль которой — противодействие незаконному обороту промышленной продукции, ее работу курирует первый вице-премьер Денис Мантуров.
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