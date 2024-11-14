Группировка «Север» дронами уничтожила машину с солдатами ВСУ под Курском

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Бойцы из войсковой группировки «Север» уничтожили автомобиль с украинскими боевиками в приграничном районе Курской области с помощью дрона, оснащенного системой сброса боеприпасов.
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