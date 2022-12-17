Малафеев о покинувших Россию: «К тем, кто вносит диссонанс и смуту, высказываясь открыто в адрес нашей страны, отношусь негативно. Уехал – уже высказал позицию. Точка!»

Вячеслав Малафеев высказался о людях, уехавших из России после февральских событий. – Что можете сказать про уходящий 2022 год? Каким он был для вас? – Наверно, правильно говорить не про последний год, а начиная с 2020-го.
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