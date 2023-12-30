Имела политические корни и оскорбила императора: удивительная история сельди под шубой

Сельдь под шубой — популярная праздничная закуска современной русской кухни. Нежность соленой сельди так приятно сочетается в ней с бархатистостью отварного картофеля и сладостью свеклы, а неизменный провансаль придает блюду сочность и пикантную нотку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Снайперы морской пехоты ТОФ уничтожили диверсионную группу ВСУ под Угледаром
- Артиллеристы ЦВО уничтожили скопление живой силы и техники противника в Серебрянском лесничестве в зоне проведения СВО
- Гранатометчики группировки войск «Восток» используют 82 мм мины для огневого поражения опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО
Свежие комментарии