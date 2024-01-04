Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз

Без отопления остались дома в трёх районах Москвы из-за пожара на трансформаторной подстанции Жители нескольких районов северо-востока Москвы остались без тепла из света из-за пожара на трансформаторной подстанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии