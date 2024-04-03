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  • Eduard
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Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции: о чем был разговор

Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции: о чем был разговор

Очень неожиданный разговор несколько часов назад состоялся между Москвой и Парижем. Министр обороны Франции позвонил Сергею Шойгу, и это первый контакт такого уровня после заявлений о возможной отправке солдат НАТО на Украину.

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