Шойгу провел переговоры с министром обороны Франции: о чем был разговор

Очень неожиданный разговор несколько часов назад состоялся между Москвой и Парижем. Министр обороны Франции позвонил Сергею Шойгу, и это первый контакт такого уровня после заявлений о возможной отправке солдат НАТО на Украину.
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