Поверья и приметы 8 февраля 2025 года связаны с народным праздником Федор Студит Ирина ЛысенкоДревние народные традиции и погодные приметы, относящиеся к 8 февраля 2025 года, связаны с чествованием православными памяти святого Федора Студита.