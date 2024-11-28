В Сабетте появится терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов (СГУ) и стабильного газового конденсата (СГК), говорится в распоряжении правительства №3432-р от 27 ноября 2024 года, которое опубликовано на портале правовой информации.
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