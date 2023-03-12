Под Вышним Волочком рыбаки соревновались в подлёдном лове

4 марта, на озере Городно в деревне Озеряево Вышневолоцкого округа встретились на соревнованиях по подлёдной ловле рыбы удочкой спортсмены-любители, профессионалы, многие из которых выступили с дебютом, но были и старейшины этого мероприятия.