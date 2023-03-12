Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Да разве только в Твери прощаются с погибшими воинами. Вечная память и слава воинам России отдавшим жизнь в борьбе с ...В Твери простилис...
  • Сергей Лахов
    Интересненько.Жительница Тверск...
  • Владимир
    А когда почта России признает ЛДНР?Почта России и из...

Под Вышним Волочком рыбаки соревновались в подлёдном лове

Под Вышним Волочком рыбаки соревновались в подлёдном лове

4 марта, на озере Городно в деревне Озеряево Вышневолоцкого округа встретились на соревнованиях по подлёдной ловле рыбы удочкой спортсмены-любители, профессионалы, многие из которых выступили с дебютом, но были и старейшины этого мероприятия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх