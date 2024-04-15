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Советник Кимаковский: в Сирии разбиты боевики, которые могли бы воевать за ВСУ

Советник Кимаковский: в Сирии разбиты боевики, которые могли бы воевать за ВСУ

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что отправка Россией в 2015 году своих войск в Сирию позволила ликвидировать большинство боевиков, которые могли бы противостоять России в специальной военной операции (СВО).

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