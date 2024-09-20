В Кургане выступит Тося Чайкина и покажут конное шоу. Афиша

Курган готовится к насыщенным выходным, в рамках которых жители и гости города смогут поучаствовать в мастер-классе по керлингу от спортсмена-олимпийца, насладиться музыкальными выступлениями и познакомиться с искусством вольтижировки на конном шоу.
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