Что можно и что нельзя делать 23 сентября 2024 года, в День трех девиц Ольга ВайленкоСегодня, 23 сентября 2024 года, православные христиане отмечают второй из пяти дней попразднства Рождества Пресвятой Богородицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии