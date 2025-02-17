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Царьград

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Эксперт Костиков: ставки по вкладам начнут снижаться, но не быстро

Эксперт Костиков: ставки по вкладам начнут снижаться, но не быстро

Банки будут постепенно избавляться от слишком щедрых предложений для вкладчиков.Председатель "Финпотребсоюза" Игорь Костиков в интервью ОРТ дал прогноз по изменению ставок по вкладам в банках России в ближайшее время.

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