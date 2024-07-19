Сегодня должен состояться телефонный разговор между киевским главарём и экс-президентом США.Бывший американский президент и кандидат в следующие лидеры страны Дональд Трамп собирается поговорить с Владимиром Зеленским.
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