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Царьград

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Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира: Бетербиев готов к реваншу

Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира: Бетербиев готов к реваншу

Русский боксер Артур Бетербиев не намерен завершать карьеру после поражения от Дмитрия Бивола, который стал абсолютным чемпионом мира.

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