В Германии заявили о провале плана Зеленского о «тихом увольнении» Залужного

Spiegel: план Зеленского о «тихом увольнении» главкома ВСУ Залужного провалился План президента Украины Владимира Зеленского о «тихом увольнении» главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного полностью провалился.
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