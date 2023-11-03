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Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе работодателя

Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе работодателя

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и выяснили, на какие факторы, кроме зарплаты, обращают внимание россияне при выборе работодателя.

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