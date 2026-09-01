Лила Мосс попала в объективы в откровенном образе на пляже

Британская модель Лила Мосс, 23-летняя дочь Кейт Мосс, снова оказалась в центре внимания папарацци. На пляже с подругой Оливией Нейл она появилась в откровенном лиловом бикини, напоминающем купальник её матери из поездки в феврале.