У короля Великобритании Карла III нашли рак

Как заявили в Букингемском дворце в понедельник, 5 февраля, у 75-летнего манарха диагностирован рак. "Во время недавней процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы, проведенной в больнице, была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство.
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