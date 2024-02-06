У короля Великобритании Карла III нашли рак

Как заявили в Букингемском дворце в понедельник, 5 февраля, у 75-летнего манарха диагностирован рак. "Во время недавней процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы, проведенной в больнице, была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство.