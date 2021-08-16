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Минобороны Беларуси планирует получить из РФ эскадрилью боевых вертолетов «Ми-35м» и самолетов «Су-30см»

Минобороны Беларуси планирует получить на вооружение эскадрилью новых боевых вертолетов Ми-35М, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил  генерал-майор Игорь ГолубМинобороны Беларуси планирует получить на вооружение эскадрилью новых боевых вертолетов Ми-35М, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил  генерал-майор Игорь Голуб.

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