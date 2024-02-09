«Волны»: Смотреть белке в глаза

Фильм «Волны» был задуман режиссером Михаилом Брашинским еще в в 2010 году. Спустя 12 лет после рождения идеи автор проводит героев через проживание боли, создает для них образ закрытого общества, которое верит в загадочную материю — «волны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии