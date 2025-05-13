«Гитлеровские» усы: какие советские военачальники носили их во время Великой Отечественной

Одной из отличительных черт вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера были усы. Эта «щеточка», как называли её цирюльники, как и зачес челки в левую сторону, стали своеобразным «брендом» главного врага Советского Союза.
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