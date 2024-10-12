Как же приятно, когда в ванной комнате практически стерильная чистота

Когда на поверхностях нет налета, плитка блестит, а на зеркале нет разводов. Чтобы поддерживать чистоту, не обязательно тратиться на дорогостоящие средства — иногда достаточно натуральных составов, которые легко можно сделать дома.
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