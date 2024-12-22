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Подъяпольский — о переходе в «Динамо»: «Это было непростое решение для «Лады»

Подъяпольский — о переходе в «Динамо»: «Это было непростое решение для «Лады»

Вратарь Владислав Подъяпольский прокомментировал свой переход из «Лады» в московское «Динамо», а также поделился ожиданиями от игры за новую команду.

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