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Царьград

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Крупнейшая за 165 лет геомагнитная буря обрушилась на Землю: разгадка Северного сияния

Крупнейшая за 165 лет геомагнитная буря обрушилась на Землю: разгадка Северного сияния

По мнению ученых, буря такого высочайшего уровня способна массово повредить космические спутники.Землю накрыла сильнейшая за последние 165 лет магнитная буря.

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