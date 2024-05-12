Крупнейшая за 165 лет геомагнитная буря обрушилась на Землю: разгадка Северного сияния

По мнению ученых, буря такого высочайшего уровня способна массово повредить космические спутники.Землю накрыла сильнейшая за последние 165 лет магнитная буря.
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