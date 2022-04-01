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Юрий Авдеев: Ситуация с пробками Владивостока, как аппендикс – "резать к чертовой матери"

Юрий Авдеев: Ситуация с пробками Владивостока, как аппендикс – "резать к чертовой матери"

Позиционирование Владивостока нужно пересматривать, Хабаровск — вот настоящая столица ДФО по многим причинам, об этом заявил Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН в ходе круглого стола "Владивостокская агломерация: главная точка роста на востоке России" в рамках дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия".

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