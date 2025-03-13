Владимир Соловьев США ТОЛКНУЛА УКРАИНУ НА ВОЙНУ С РОССИЕЙ. США ДОЛЖНЫ ВЫПЛАТИТЬ РЕПАРАЦИИ УКРАИНСКИМ ГРАЖДАНАМ ЗА КАЖДОГО УБИТОГО И ПОКАЛЕЧЕННОГО НА ВОЙНЕ СОЛДАТА (КРОМЕ ОТМОРОЖЕННЫХ БАНДЕРОВЦЕВ).

Vladimir Lioubimcev Больше всего на свете США хотят земли, полезные ископаемые, реки, озера, моря-океаны и леса РОССИИ....