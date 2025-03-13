Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Как бы Зеленский не стал президентов Франции, вот французы обрадуются.😆Активы спрятаны в...
  • Ирина Лодяновa
    Хабаровских чинуш проверить на предмет взяток от диаспор! Оборзели совсем! Бастрыкин АУууу!"Надоели эти СВОш...
  • Sergey
    Какое-то пятно на западе карты - тоже убрать !!!!!Пьют водку и орут...

Такер Карлсон выложил всю правду. Удар США планировался по России, но пришелся по другой цели

Такер Карлсон выложил всю правду. Удар США планировался по России, но пришелся по другой цели

США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, одновременно раскритиковав курс американской внешней политики на «войну» с Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
США ТОЛКНУЛА УКРАИНУ НА ВОЙНУ С РОССИЕЙ. США ДОЛЖНЫ ВЫПЛАТИТЬ РЕПАРАЦИИ УКРАИНСКИМ ГРАЖДАНАМ  ЗА КАЖДОГО УБИТОГО И ПОКАЛЕЧЕННОГО НА ВОЙНЕ СОЛДАТА (КРОМЕ ОТМОРОЖЕННЫХ БАНДЕРОВЦЕВ).
Ответить
8 час.
Vladimir Lioubimcev
Больше всего на свете США хотят земли,   полезные ископаемые, реки, озера, моря-океаны и леса РОССИИ....
Ответить
4 час.
владимир рябченко
США, ежу ясно,  убийца мира и стабильности... Особенно в условиях накопившихся долгов и нестабильной власти зелёной бумаженции... Король-то голый! Ну и сонм подпевал самостоятельно несамостоятельных... Надо прибиваться к кормящему суутенеру
Ответить
4 час.
наверх