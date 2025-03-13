США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, одновременно раскритиковав курс американской внешней политики на «войну» с Москвой.
Такер Карлсон выложил всю правду. Удар США планировался по России, но пришелся по другой цели
Комментарии
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Владимир Соловьев
США ТОЛКНУЛА УКРАИНУ НА ВОЙНУ С РОССИЕЙ. США ДОЛЖНЫ ВЫПЛАТИТЬ РЕПАРАЦИИ УКРАИНСКИМ ГРАЖДАНАМ ЗА КАЖДОГО УБИТОГО И ПОКАЛЕЧЕННОГО НА ВОЙНЕ СОЛДАТА (КРОМЕ ОТМОРОЖЕННЫХ БАНДЕРОВЦЕВ).
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8 час.
Vladimir Lioubimcev
Больше всего на свете США хотят земли, полезные ископаемые, реки, озера, моря-океаны и леса РОССИИ....
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4 час.
владимир рябченко
США, ежу ясно, убийца мира и стабильности... Особенно в условиях накопившихся долгов и нестабильной власти зелёной бумаженции... Король-то голый! Ну и сонм подпевал самостоятельно несамостоятельных... Надо прибиваться к кормящему суутенеру
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4 час.
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