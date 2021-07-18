Поэт научил подростков из свердловской колонии писать рэп

Осужденные Кировградской воспитательной колонии послушали лекцию поэта Андрея Санникова Уральский поэт, журналист и лауреат литературных премий Андрей Санников провел мастер-класс для осужденных подростков Кировградской воспитательной колонии.
Осужденные Кировградской воспитательной колонии послушали лекцию поэта Андрея Санникова Уральский поэт, журналист и лауреат литературных премий Андрей Санников провел мастер-класс для осужденных подростков Кировградской воспитательной колонии.
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