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Поэт научил подростков из свердловской колонии писать рэп

Поэт научил подростков из свердловской колонии писать рэп

Осужденные Кировградской воспитательной колонии послушали лекцию поэта Андрея Санникова Уральский поэт, журналист и лауреат литературных премий Андрей Санников провел мастер-класс для осужденных подростков Кировградской воспитательной колонии.

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