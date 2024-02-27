Снова паника: в станице Динской учеников школы, которая горела накануне, опять эвакуировали

Снова паника: в станице Динской учеников школы, которая горела накануне, опять эвакуировалиУчеников школы №1 в станице Динской опять эвакуируют, такое известие снова переполошило жителей и прежде всего родителей школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии