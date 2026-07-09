Несколько минут могли стать роковыми: спасатели вытащили владимирца из канализационного коллектора

В селе Богослово спасатели достали мужчину из канализационного коллектора.В селе Богослово Суздальского муниципального округа спасатели аварийно-спасательного отряда Владимирской области провели операцию по спасению мужчины, оказавшегося в канализационном коллекторе.
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