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Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: Хорошо, что Черчесов не стал упираться, а поменял Шунина и Семенова. Вот что цунами народного гнева делает

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: Хорошо, что Черчесов не стал упираться, а поменял Шунина и Семенова. Вот что цунами народного гнева делает

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими впечатлениях после победы команды Черчесова над сборной Суоми, которая вернула россиян в борьбу за путевку вплей-офф.

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