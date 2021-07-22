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Путин призвал ФАС активнее следить за торговыми сетями

Путин призвал ФАС активнее следить за торговыми сетями

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо активнее мониторить ситуацию в торговых сетях. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совещании с членами правительства в ходе обсуждения цен на продовольствие, в частности на овощи.

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