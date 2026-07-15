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Царьград

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MSF призвала усилить меры из-за вспышки Эболы в ДРК

MSF призвала усилить меры из-за вспышки Эболы в ДРК

Лихорадка Эбола продолжает распространяться в ДРК. Руководитель программы "Врачи без границ" Триш Ньюпорт призвала к скоординированным международным усилиям, подчеркнув, что за пять недель число заражений выросло с 650 до почти 2 тысяч.

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