Ученые бьют тревогу: популярный напиток среди россиян опаснее водки Юлия ЧелкановаСреди множества популярных напитков, которые россияне употребляют каждый день, особое внимание ученых привлек сладкий кофе.
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