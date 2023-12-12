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МО: артиллеристы костромских десантников уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска

МО: артиллеристы костромских десантников уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска

В Минобороны России сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Артемовска в Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

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