МО: артиллеристы костромских десантников уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска

В Минобороны России сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Артемовска в Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.
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