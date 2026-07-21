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Мировое обозрение

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Зеленский заявил о подготовке ВСУ к «разным сценариям» под Киевом

Зеленский заявил о подготовке ВСУ к «разным сценариям» под Киевом

Заявления о «подготовке к разным вариантам» в устах политика — это классика жанра. Но когда президент воюющей страны собирает военное командование и публично говорит о конкретном направлении (Черниговско-Киевском), это перестает быть риторикой.

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