Фото: КДНР показала испытания боевых беспилотников

Испытания боевых дронов, организованные НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР / © ЦТАК На фотографиях, предоставленных ЦТАК, видно, как беспилотники поражают и уничтожают макеты целей, похожие на южнокорейские танки K-2 «Черная пантера».
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