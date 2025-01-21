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Ученые предсказали уничтожение России в случае ядерной войны

Ученые предсказали уничтожение России в случае ядерной войны

В случае, если в мире начнется ядерная война, пережить ее смогут лишь пять стран. К такому выводу пришли новозеландские ученые, проанализировав все риски и особенности.

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Исландия в Южном полушарии?! Оригинально!
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18 час.
Алекс Сэм
Если начнётся ядерная война, то никто не выживет - весь мир в щепки, потому что и у нас и у штатов есть протокол который называется &quot;Мёртвая рука&quot; всё это хозяйство включается с помощью многих датчиков к примеру сейсмограф и если не поступит команда &amp;quot;отмена&amp;quot; то всё вооружение массового поражения стартанёт по назначенным целям. Только у нас оружия массового поражения хватит, чтобы три раза уничтожить всё живое на Земле, у штатов примерно столько же , у других ядерных держав тоже этого добра не мало. То есть не выживет никто и не факт что наша планета останется цела.
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13 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Учёным хватит каркать!
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10 час.

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