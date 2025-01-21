Ученые предсказали уничтожение России в случае ядерной войны

Алекс Сэм

Если начнётся ядерная война, то никто не выживет - весь мир в щепки, потому что и у нас и у штатов есть протокол который называется "Мёртвая рука" всё это хозяйство включается с помощью многих датчиков к примеру сейсмограф и если не поступит команда &quot;отмена&quot; то всё вооружение массового поражения стартанёт по назначенным целям. Только у нас оружия массового поражения хватит, чтобы три раза уничтожить всё живое на Земле, у штатов примерно столько же , у других ядерных держав тоже этого добра не мало. То есть не выживет никто и не факт что наша планета останется цела.