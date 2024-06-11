Писающий блогер из Новосибирска извинился перед жителями и духами Алтая

Новосибирец, который помочился с перевала Кату-Ярык в Горном Алтае, записал видео с извинениями.Блогер Алексей Шум из Новосибирска принёс извинения перед духами и жителям Алтая после того, как справил нужду в священном месте.
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