О бюрократической инерции в разведке

О бюрократической инерции в разведкеСогласно внутренним правительственным документам США, федеральное контрразведывательное агентство, отслеживающее хакеров, купило данные, собранные из магистральной сети Интернета частной компанией, потому что это было проще и занимало меньше времени, чем получение аналогичных данных от АНБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии