Словакия запросит переходный период для продолжения импорта газа из РФ

Словакия намерена продолжить импортировать российский газ. Братислава планирует запросить у Еврокомиссии предоставление «достаточного переходного периода» на фоне общего запрета на поставки энергоресурсов из РФ, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар в разговоре с «Известиями».
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