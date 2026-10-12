Страна и люди
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Страна и люди

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Словакия запросит переходный период для продолжения импорта газа из РФ

Словакия запросит переходный период для продолжения импорта газа из РФ

Словакия намерена продолжить импортировать российский газ. Братислава планирует запросить у Еврокомиссии предоставление «достаточного переходного периода» на фоне общего запрета на поставки энергоресурсов из РФ, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар в разговоре с «Известиями».

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