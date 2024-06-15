Истощение грунтовых вод показывают глубины «экстремальной» засухи в Мексике

Сильная засуха в Мексике с 2023 года привела к критической нехватке воды, особенно в Мехико, с резким снижением уровня водохранилищ и грунтовых вод, хотя сезонные дожди могут принести некоторое облегчение, сообщает «scitechdaily».
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