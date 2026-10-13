Жительница Калужской области уличена в фиктивной регистрации более 50 мигрантов в одной квартире

В Калужской области сотрудники отдела МВД России «Боровский» привлекли 39-летнюю жительницу города Балабаново к уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранных граждан на учёт по месту пребывания.
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