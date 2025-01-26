Невилл об 1:3 «Челси» с «Сити»: «Позволили им сорваться с крючка. Это вопрос ментальности, нужно уметь адаптироваться. Их запрограммировали как роботов, они не смогли переключиться»

Лондонцы уступили манкунианцам (1:3) в 23-м туре АПЛ. «Причина, по которой я буду строг к «Челси», заключается в том, что, по моему мнению, на поле много талантливых игроков, и они провели действительно хороший сезон.
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