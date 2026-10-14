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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинну Эллису (23 года) разрешили провести сезон в NCAA после 7 лет профессиональной карьеры

Окончилась история с переходом 23-летнего разыгрывающего Куинна Эллиса в NCAA . Баскетболист получил разрешение на один сезон в студенческой лиге после 7 лет на профессиональном уровне.

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