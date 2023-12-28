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Бедствия, научные открытия и новые союзы: к чему готовиться в год Дракона

Бедствия, научные открытия и новые союзы: к чему готовиться в год Дракона

Неопределенность будущего всегда вызывает смешанные эмоции. С одной стороны появляется предвкушение, что в следующем году произойдет множество счастливых событий, но периодически на смену позитивному настроению приходит волнение.

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