В Ноябрьске прилегающую территорию центра «Таганай» планируют адаптировать для людей с инвалидностью

Общественная организация в рамках программы «Доступная среда» разработала проект. Если его одобрят и поддержат грантом, здесь приспособят для маломобильных посетителей входную группу, обновят дорожное покрытие, сделают парковку, навесы, установят беседку для отдыха.
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