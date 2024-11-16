Штаб Трампа недоволен: Маск влезает во все дела и раздражает его людей Евгения КомароваИлон Маск активно поддерживает Дональда Трампа, что вызывает недовольство среди его советников и команды, сообщают американские СМИ.
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